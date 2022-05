Conférence de Jean-Pierre Mortier, “La bière, l’or du Nord” Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Conférence de Jean-Pierre Mortier, "La bière, l'or du Nord"

Château de Flers, le samedi 28 mai à 10:00

La bière, l’or du Nord ———————- Jean-Pierre Mortier, figure emblématique de Villeneuve d’Ascq et expert en zithologie (ou biérologie, la science de la bière), revient sur l’histoire locale des brasseries et sur son parcours.

Entrée libre sans inscription

Une conférence sur l’histoire des brasseries et des savoir-faire. Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:00:00

