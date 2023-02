Conférence de Jean-Pierre BLANCHI : « Les exploits de l’homme en microgravité » Salle de conférence de l’Académie François Bourdon – Cour du Manège Le Creusot Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire Le Creusot EUR Par M. Jean-Pierre BLANCHI, professeur honoraire de l’Université de Grenoble. Après avoir présenté la liste des Français qui sont allés dans l’espace en terminant par Thomas Pesquet, le conférencier développera l’lSS (Station Spatiale Internationale), sa conception, ses installations, avec en particulier le module européen. Il présentera aussi la plupart des thèmes de recherche menés dans la station et le mode de vie pendant les séjours des candidats.

Il abordera les inconvénients physiologiques de vivre en apesanteur, les aspects musculaires, les problèmes liés à l’oreille interne et comment les intervenants peuvent en partie y palier. Il décrira aussi toutes les expériences menées en relation avec les bureaux d’étude depuis la Terre.

president@afbourdon.com +33 3 85 80 81 51 https://www.afbourdon.com/

