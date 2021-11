Crézancy-en-Sancerre Crézancy-en-Sancerre Cher, Crézancy-en-Sancerre Conférence de Jean Michel GENESTE : La Grotte Chauvet, de vous à moi. Crézancy-en-Sancerre Crézancy-en-Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Conservateur Général du Patrimoine, il vous fera découvrir le 1er grand chef d'oeuvre de l'humanité. Il a été le coordinateur des recherches de la Grotte Chauvet, et de la réplique de cette grotte, à Vallon Pont d'Arc. Ce site n'a jamais été ouvert au grand public.

JM Geneste vous présentera les quelques 1000 dessins de cette grotte, inscrite au patrimoine de l’humanité en 2014. Il vous montrera qu’il y a 36 000 ans, nos ancêtres, loin d’être des « sauvages », avaient déjà leurs « Michel-Ange ». Avec la participation de Yves COPPENS, notre fidèle paléontologue et Vigneron d’Honneur de Crézancy Conservateur Général du Patrimoine, il vous fera découvrir le 1er grand chef d’œuvre de l’humanité. Il a été le coordinateur des recherches de la Grotte Chauvet, et de la réplique de cette grotte, à Vallon Pont d’Arc. Ce site n’a jamais été ouvert au grand public. crezanswing@gmail.com +33 6 48 32 18 97 http://www.crezanswing.wix.com/festival Conservateur Général du Patrimoine, il vous fera découvrir le 1er grand chef d’oeuvre de l’humanité. Il a été le coordinateur des recherches de la Grotte Chauvet, et de la réplique de cette grotte, à Vallon Pont d’Arc. Ce site n’a jamais été ouvert au grand public.

JM Geneste vous présentera les quelques 1000 dessins de cette grotte, inscrite au patrimoine de l'humanité en 2014. Il vous montrera qu'il y a 36 000 ans, nos ancêtres, loin d'être des « sauvages », avaient déjà leurs « Michel-Ange ». Avec la participation de Yves COPPENS, notre fidèle paléontologue et Vigneron d'Honneur de Crézancy

