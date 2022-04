Conférence de Jean Mauret, chorale “Coup de choeur casalais” et trio “Acanthes” Chezal-Benoît Chezal-Benoît Catégories d’évènement: Cher

Conférence de Jean Mauret, chorale "Coup de choeur casalais" et trio "Acanthes"
Chezal-Benoît
2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 23:00:00

Une belle soirée originale avec Jean Mauret; son empreinte en Berry n'est pas en reste. S'il œuvra sur des lieux aussi emblématiques que l'abbaye de Noirlac ou les cathédrales de Bourges, de Chartres, de Lyon, il n'a pas dédaigné manifester son art de la lumière dans nombre de petites églises de notre campagne. Cette conférence sera un moment important pour Chezal-Benoît et pour Jean Mauret ou le maître-verrier s'apprête à achever les vitraux de la belle église abbatiale qu'il a commencé il y a plus de 30 ans. A cet événement seront associés la chorale "coup de coeur casalais" et le trio Acanthes qui clôtureront musicalement dans ce lieu emblématique du village.

La nouvelle association du patrimoine casalais propose une conférence animée par le maître-verrier Jean Mauret, de St-Hilaire, sur sa carrière et ses oeuvres présentes sur de nombreux édifices. Elle sera suivie par de la musique avec la chorale du village et le trio Acanthes.

associationpatrimoinecasalais@orange.fr +33 6 79 32 23 75

