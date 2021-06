L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Conférence de Jean LILENSTEN : La Météorologie Spatiale L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Conférence de Jean LILENSTEN : La Météorologie Spatiale L’Isle-sur-la-Sorgue, 18 juin 2021-18 juin 2021, L'Isle-sur-la-Sorgue. Conférence de Jean LILENSTEN : La Météorologie Spatiale 2021-06-18 – 2021-06-18

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse L’association d’Astronomie PESCO LUNO de L’Isle sur la Sorgue organise une conférence de Jean LILENSTEN, directeur de recherche au CNRS, sur la météorologie spatiale. pesco-luno@hotmail.fr +33 4 90 38 04 18 L’association d’Astronomie PESCO LUNO de L’Isle sur la Sorgue organise une conférence de Jean LILENSTEN, directeur de recherche au CNRS, sur la météorologie spatiale.

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Isle-sur-la-Sorgue Adresse Ville L'Isle-sur-la-Sorgue lieuville 43.91709#5.05749