Conférence de Jean-François Colosimo Église Saint-Lambert de Vaugirard Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence de Jean-François Colosimo Église Saint-Lambert de Vaugirard, 8 avril 2022, Paris. Conférence de Jean-François Colosimo

Église Saint-Lambert de Vaugirard, le vendredi 8 avril à 20:30

le Vendredi 8 avril à 20h30 Maison paroissiale, 117 rue Blomet 75015 Paris (entrée gratuite) Jean François Colosimo, historien, théologien, éditeur, auteur de nombreux ouvrages dont “L’Apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski”, « Aveuglement, religions, guerre, civilisations » “La guerre en Ukraine, quels enjeux politiques, culturels et religieux ?” Église Saint-Lambert de Vaugirard 2 Rue Gerbert, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Lambert de Vaugirard Adresse 2 Rue Gerbert, 75015 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Lambert de Vaugirard Paris Departement Paris

Église Saint-Lambert de Vaugirard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence de Jean-François Colosimo Église Saint-Lambert de Vaugirard 2022-04-08 was last modified: by Conférence de Jean-François Colosimo Église Saint-Lambert de Vaugirard Église Saint-Lambert de Vaugirard 8 avril 2022 Église Saint-Lambert de Vaugirard Paris Paris

Paris Paris