Dans le cadre des « Samedis de [LA GAZETTE](http://www.gazettebeauceperchethymerais.fr/) » préparés par Claude Edelin, ### Samedi 25 septembre de 17h à 18h30 ### à la Salle des Fêtes de Chuisnes [**Jean-François Blondel**](https://www.babelio.com/auteur/Jean-Francois-Blondel/116817), directeur de publication de [la Gazette Beauce, Perche et Thymerais](http://www.gazettebeauceperchethymerais.fr/), présentera « _**Découverte de la cathédrale de Chartres**_ », avec diaporama.

Entrée libre

Jean-François Blondel, directeur de publication de la Gazette Beauce, Perche et Thymerais, présentera la cathédrale (avec diaporama)
Salle Polyvalente de Chuisnes
1 Rue du 19 Mars 28190 Chuisnes
La Butte
Eure-et-Loir

