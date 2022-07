CONFÉRENCE DE JEAN-CLAUDE HERENGUEL « LA JUSTICE PÉNALE ET L’EXECUTION DES PEINES » Pornichet, 21 juillet 2022, Pornichet.

CONFÉRENCE DE JEAN-CLAUDE HERENGUEL « LA JUSTICE PÉNALE ET L’EXECUTION DES PEINES »

Hôtel Ibis 66 boulevard des Océanides

2022-07-21 – 2022-07-21

Hôtel Ibis 66 boulevard des Océanides

Pornichet

Loire-Atlantique

Jean-Claude Herenguel plantera tout d’abord le décor des grandes lignes de l’organisation judiciaire en France, notamment la différence entre les magistrats du siège et ceux du parquet, ainsi que celle entre Maisons d’arrêt et Maisons centrales .

Fort d’une très longue carrière qui l’a conduit de la direction des plus importantes prisons de notre pays jusqu’à l’Inspection générale des services pénitentiaires, après avoir dirigé l’Ecole de l’administration pénitentiaire il évoquera tous les aspects de l’univers carcéral en insistant sur la triple mission assignée à cette administration méconnue et souvent mal comprise : punir les délinquants et les criminels , protéger la société en les plaçant en détention, et favoriser leur réinsertion à l’issue de leur peine.

Appuyé sur de nombreux souvenirs personnels Jean-Claude Herenguel traitera sans tabou des problèmes, des incidents souvent dramatiques qu’il a rencontrés et résolus au contact, des grands criminels, du grand banditisme ou de la plus petite délinquance.

Il évoquera également les questions psychologiques et sociales que rencontrent les prisonniers et leurs familles, la manière dont ils sont abordés tant en France qu’à l’étranger, en alliant toujours humanité et fermeté, double exigence fondamentale à ses yeux.

Une conférence qui s’annonce passionnante, qui nous permettra, sans aucun doute, de jeter un regard nouveau sur un univers trop souvent présenté de manière caricaturale, à la fois inquiétant et mystérieux, par la presse ou le cinéma alors qu’il est, par bien des aspects, le reflet de la société, de ses conflits, de ses contradictions, de ses peurs , mais aussi de ses espoirs.

le jeudi 21 juillet 2022 à 19h

Hôtel Ibis , Pornichet

entrée 5€ pour les non adhérents

inscription obligatoire au 06 82 24 39 54

proposée par l’association ECLAT

association.eclat@free.fr +33 6 82 24 39 54 http://www.association-eclat.fr/

