Conférence de Jean-Christophe Quinton Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence de Jean-Christophe Quinton Pavillon de l’Arsenal, 10 mars 2022, Paris. Conférence de Jean-Christophe Quinton

Pavillon de l’Arsenal, le jeudi 10 mars à 19:00

« Comment utiliser les ressources propres de l’architecture pour soulager la complexité des situations ? Comment la forme, le plan, les pièces, la matière peuvent-ils être déduits de façon spécifique et originale pour chaque projet ? Ce questionnement fait surgir une étrangeté architecturale à la fois située et autonome. L’architecture devient alors une expérience immédiate qui aide à être mieux au monde, à être mieux aux autres, à être mieux à soi. » Jean-Christophe Quinton, architecte

Sur réservation et un pass vaccinal sera demandé à l’entrée

Formes, plans, pièces Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland 75004 Paris Ville Paris lieuville Pavillon de l'Arsenal Paris Departement Paris

Pavillon de l'Arsenal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence de Jean-Christophe Quinton Pavillon de l’Arsenal 2022-03-10 was last modified: by Conférence de Jean-Christophe Quinton Pavillon de l’Arsenal Pavillon de l'Arsenal 10 mars 2022 Paris Pavillon de l'Arsenal Paris

Paris Paris