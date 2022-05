Conférence de Janine Elkouby Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Conférence de Janine Elkouby sur son livre Le feu du diable

Strasbourg, 1365. Une série de meurtres secoue la ville. L’enquête du prévôt va remuer les souvenirs douloureux du pogrom mené contre les Juifs seize ans plus tôt. Assiste-t-on à une vengeance ourdie par d’hypothétiques survivants du massacre de tout le quartier juif au moment de la grande peste ? Ou utilise-t-on les fantômes du passé pour éliminer certains bourgeois de la ville ? Le roman de Janine Elkouby est à la fois une fresque historique puissante, un portrait sanglant des pires bassesses humaines et une réflexion sur l’identité. Conférence de Janine Elkouby sur son livre Le feu du diable +33 3 88 70 97 17 Conférence de Janine Elkouby sur son livre Le feu du diable

