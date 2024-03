Conférence de Jacqueline Salmon Auditorium du MAC Lyon, mardi 25 juin 2024.

Conférence de Jacqueline Salmon Du projet à l’objet – Matériaux à l’oeuvre Mardi 25 juin, 11h00 Auditorium du MAC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-25T11:00:00+02:00 – 2024-06-25T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-25T11:00:00+02:00 – 2024-06-25T12:30:00+02:00

Précédent les projets : un mille-feuille, de choses vues, lues, entendues et mémorisées, de parts larges ou minimes, concrètes, découvertes, choisies, cadrées, prélevées dans le monde et rendues au monde, métamorphosées à l’aide d’actions nécessitant des outils précis.

Un exemple simple avant la photographie numérique : Lônes, 1989 photographies de paysages.

De l’idée à la réalisation, comment les matériaux intellectuels et matériels mènent l’œuvre en constante synergie. Liste et description des outils et des actions nécessaires, depuis la recherche du titre jusqu’ à la réalisation d’une exposition, d’une édition.

Un exemple complexe au temps du numérique : 42,84 km2 sous le ciel, portrait de ville. Interviennent des recherches en archives, des articles de journaux, des portraits, des plans urbains anciens et modernes, des statistiques, des dessins, des interviews, des vidéos, des ouvrages précis, des plans anciens, une nécessaire formation à la météorologie…

Suivi de la mise en œuvre avec la description des 8 outils numériques nécessaires.

Auditorium du MAC Musée d’Art Contemporain de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Lône, 1989. Crédits : Jacqueline Salmon et galerie Eric Dupont