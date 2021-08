Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Conférence de J. Momcilovic sur le cinéma de James Gray Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Conférence de J. Momcilovic sur le cinéma de James Gray Cinématographe (Le), 6 septembre 2021, Nantes. 2021-09-06

Horaire : 19:00 20:15

Gratuit : oui Entrée libre Conférence de Jérôme MomcilovicRétrospective James Gray Lundi 6 septembre à 19:00 : “La griffe de la nuit”, conférence d’introduction au cycle par Jérôme Momcilovic, critique de cinéma, notamment aux Cahiers du Cinéma, auteur d’essais et de documentaires.. Cinématographe (Le) 12B Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cinématographe (Le) Adresse 12B Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Cinématographe (Le) Nantes