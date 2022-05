Conférence de Hervé Lossec, 14 mai 2022, .

Conférence de Hervé Lossec

2022-05-14 – 2022-05-14

pour son livre “”Insultes, jurons et autres amabilités bretonnes”.

La couleur et le goût de la langue bretonne qui enrichissent aussi notre français.

Des mots et des expressions colorées et imagées que l’on n’apprend plus dans la cour de l’école ni en cours du soir. Un patrimoine à sauvegarder absolument”, selon Hervé Lossec, qui continue à être très sollicité pour les évoquer, en français et sous forme humoristique à partir d’une soixantaine de dessins de Nono.

