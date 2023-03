Conférence de Henri Boniau : « Mémoires d’images » Salle de conférence de l’Académie François Bourdon – Cour du Manège, 13 juin 2023, Le Creusot .

Conférence de Henri Boniau : « Mémoires d’images »

2023-06-13 18:30:00 – 2023-06-13 21:00:00

Le Creusot

Saône-et-Loire

EUR Le conférencier, Henri BONIAU, est ingénieur Arts & Métiers et Ancien Directeur ENSAM de Cluny.

Rien ne prédestinait à priori le Centre des Arts et Métiers de Cluny à devenir un pôle de l’Image et le pilier de la Vallée de l’Image chère au Président de Région Jean-François BAZIN.

Fin des années 80, le centre de formation continue s’intéresse de près à l’enseignement assisté par ordinateur. Un financement inattendu du Ministère permet de produire les premières vidéos pédagogiques avec la complicité du LEP Marey de Beaune et de son proviseur Henri SABY. Mais c’est l’Abbaye de Cluny qui va faire l’objet de toutes les attentions. D’abord le rêve d’un élève, Christian PERE, de voir en virtuel la Maior Ecclesia dans toute sa splendeur. Le rêve deviendra réalité en 1991 grâce à une émission de télévision allemande. Hewlett Packard et Speedicon vont finir par perturber IBM avec CATIA et TDImage qui vont relever le défi et produire le film Mémoires de Pierre. Les Allemands se contenteront d’un livre relatant leur propre expérience. IBM va connaître un retentissement médiatique considérable mais se noieront un peu en sortant Mémoires d’Eau, bien moins réussi. Cluny va alors capitaliser sur ces performances en acquérant une indépendance sur la base de données et en se diversifiant sur des applications plus proches de son cœur de métier. Viendront deux succès successifs mis en valeur au Salon Imagina à Monaco, référence en la matière, d’abord avec un simulateur d’abatteuse d’arbres puis la production des » Relief de l’Invisible « transformant des images de microscopes en vidéo de plongée continue dans la matière.

L’Institut de l’Image était né, d’abord à Cluny puis à Chalon sur Saône, patrie de Nicéphore Niepce, où débutera une formation dédiée, prélude à la recherche qui suivra.

Entrée gratuite et accessible à tous.

