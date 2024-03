Conférence de Gwenole Larvol Mediaoueg Rostrenn – Médiathèque de Rostrenen Rostrenen, vendredi 22 mars 2024.

Conférence de Gwenole Larvol « Sinon, ça restera la langue de l’école ». Une conférence en français, à destination de tous : parents d’élèves, enseignants, étudiants, curieux… Vendredi 22 mars, 18h30 Mediaoueg Rostrenn – Médiathèque de Rostrenen Gratuit

Après une expérience de vingt ans comme professeur des écoles bilingues, Gwenole Larvol est aujourd’hui maître de conférences en sciences de l’éducation. Lors de cette rencontre, il abordera les enjeux actuels de l’enseignement en breton et, plus précisément, ce que les parents et enseignants peuvent mettre en œuvre pour aider les enfants à considérer le breton comme étant leur langue, et non plus seulement celle de l’école.

Événément organisé en partenariat par la Mairie de Rostrenen, Div Yezh Rostrenn, Raok et l’UBAPAR.

Mediaoueg Rostrenn – Médiathèque de Rostrenen 9 place du Général de Gaulle, 22110 Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d'Armor Bretagne

