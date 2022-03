Conférence de Guillaume Lecointre Lannion, 8 mars 2022, Lannion.

Conférence de Guillaume Lecointre ENSSAT 4 rue de Kerampont Lannion

2022-03-08 – 2022-03-08 ENSSAT 4 rue de Kerampont

Lannion Côtes d’Armor

Guillaume Lecointre est professeur au Museum national d’histoire naturelle et chercheur en Systématique et Zoologie. Il a dirigé et participé à la rédaction de la deuxième édition du “Guide critique de l’évolution” publié par les éditions Belin. Cet ouvrage est une référence pour tous ceux qui s’intéressent à l’évolution. On peut le lire “sérieusement” pour le plaisir de la science. On peut également s’y promener avec bonheur de curiosités en curiosités, des dinosaures aux humains. On peut aussi y trouver des réfutations précises d’idées fausses notamment du créationnisme.

Le thème de la conférence est “La nature est-elle bien faite ?”. L’entrée est libre (avec pass vaccinal). À l’issue, ceux qui le souhaitent pourront se faire dédicacer le “Guide critique de l’évolution”.

Guillaume Lecointre est professeur au Museum national d’histoire naturelle et chercheur en Systématique et Zoologie. Il a dirigé et participé à la rédaction de la deuxième édition du “Guide critique de l’évolution” publié par les éditions Belin. Cet ouvrage est une référence pour tous ceux qui s’intéressent à l’évolution. On peut le lire “sérieusement” pour le plaisir de la science. On peut également s’y promener avec bonheur de curiosités en curiosités, des dinosaures aux humains. On peut aussi y trouver des réfutations précises d’idées fausses notamment du créationnisme.

Le thème de la conférence est “La nature est-elle bien faite ?”. L’entrée est libre (avec pass vaccinal). À l’issue, ceux qui le souhaitent pourront se faire dédicacer le “Guide critique de l’évolution”.

ENSSAT 4 rue de Kerampont Lannion

dernière mise à jour : 2022-02-23 par