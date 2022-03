Conférence de Guillaume Duperron : Les fouilles de l’établissement littoral de Saint-Martin-le-Bas à Gruissan Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Conférence de Guillaume Duperron : Les fouilles de l'établissement littoral de Saint-Martin-le-Bas à Gruissan

Musée Narbo Via, le jeudi 17 mars à 18:00

Le site archéologique de Saint-Martin-le-Bas à Gruissan fait l’objet depuis 2011 de recherches programmées qui ont permis de mettre au jour sur 3000 m2 les vestiges de ses nombreuses occupations successives. Les fouilles ont livré de riches informations sur les modes d’occupation de cette zone littorale, l’exploitation de ses ressources naturelles et son rôle stratégique dans l’organisation des échanges commerciaux pendant près de 1500 ans.

5€, gratuit pour les -26 ans et allocataires de minimas sociaux

2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T19:30:00

