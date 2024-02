Conférence de Gilles Platret « J’ai grandi sur la Ligne de Démarcation » Château du Mauny Rosey, vendredi 16 février 2024.

Conférence de Gilles Platret « J’ai grandi sur la Ligne de Démarcation » Château du Mauny Rosey Saône-et-Loire

Ce livre est un récit. Un témoignage qui se lit comme un roman. Celui d’une vie humble qui a traversé la grande Histoire.

C’est aussi une formidable aventure de mémoire et d’écriture entre une mère et son fils.

Pendant près de trois ans, Gilles Platret, maire de Chalon et historien, a recueilli et retranscrit les souvenirs de sa mère sur ses jeunes années, à Granges et dans la région chalonnaise, secteur balafré par la ligne de démarcation séparant pour un temps la France occupée d’avec la France non encore occupée.

Denise, née en 1933, bien connue dans le secteur de Rosey puisqu’elle a pendant longtemps tenu la boucherie de Saint-Désert avec son mari, a vécu le grand drame de la guerre depuis sa ferme située aux Ponts, juste sur la ligne de démarcation. Les menaces pesaient chaque jour, mais l’enfance a, malgré tout, conservé ses droits, avec les bonbons de grand-mère Jeanne, les vendanges dans la Côte et les rires dans la cour d’école.

On dévore chaque page de ce livre parce qu’il y a dans ce récit une part de nous-mêmes, de cette France rude et belle, marquée par la terre et ses exigences, par la guerre et ses épreuves, mais aussi par un humour, une espièglerie et une joie de vivre, qui rejaillissent à chaque instant.

Conférence avec projection de photographies anciennes, dédicace de l’ouvrage (en vente sur place). Entrée gratuite EUR.

Début : 2024-02-16 19:00:00

Château du Mauny 1, Le Mauny

Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

