Conférence de Gilles Perraudin Pavillon de l'Arsenal, 16 novembre 2021, Paris.

de 19h à 21h

gratuit

Architectes sans architecture « Ivan Illich analysait finement que : “L’art d’habiter est une activité qui dépasse la portée de l’architecte…. Les architectes ne peuvent rien faire d’autre que construire.” Comment l’architecte peut-il alors exercer son rôle social si son imagination s’oppose à la fonction d’habiter ? Un architecte peut-il abandonner la dimension créatrice de son art ? La simplicité qu’impose les techniques de constructions en matériaux naturels peut-elle être une réponse à ce dilemme ? La pierre deviendrait-elle la « pierre d’angle » d’un nouveau paradigme constructif et architectural ? C’est à ces quelques questions que je tâcherais de répondre en présentant les derniers projets de l’atelier : Logements à Lyon livrés et à venir, logements à Genève ; maison individuelle en France et au Sénégal, villa pour artistes à Saint louis du Sénégal et des projets de jardins/sculptures en pierre. » Gilles Perraudin Événements -> Autre événement Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland Paris 75004

