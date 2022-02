Conférence de Gilles Escarguel / La vie n’est pas (vraiment) un long fleuve tranquille Tour-de-Faure, 22 avril 2022, Tour-de-Faure.

La Terre et la vie telles que nous les connaissons aujourd’hui n’existent pas de toute éternité. Au gré des changements

géographiques et climatiques, la vie ne cesse d’évoluer, et la diversité des espèces varie.

Deux siècles de recherches paléontologiques permettent de retracer l’histoire de la biodiversité, une histoire tourmentée et jalonnée de périodes de fortes baisses – des crises d’extinctions – et de fortes hausses – des phases de diversification.

Connu depuis près de 150 ans, l’extraordinaire registre fossile des Phosphatières du Quercy, un ensemble de gisements

unique au Monde et désormais classées Géoparc Mondial UNESCO, raconte un moment remarquable de cette histoire.

Un moment que cette conférence vous invite à découvrir avec le Dr Gilles Escarguel du Laboratoire d’Ecologie des

Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés.

