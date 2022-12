Conférence de Gérard Coulon Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Indre

Conférence de Gérard Coulon Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre

2023-03-31 19:00:00

Indre Éguzon-Chantôme Conférencier confirmé et spécialiste de la civilisation gallo-romaine, Gérard Coulon vous présente une conférence sur le thème : « Les aqueducs et l’approvisionnement en eau dans le monde romain », proposée par l’Aspharesd. Conférence par Gérard Coulon « Les aqueducs et l’approvisionnement en eau dans le monde romain ». +33 6 84 35 31 81 PIXABAY

