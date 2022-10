CONFÉRENCE DE GEORGES PENCREAC’H : ITER PICTORIS Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

CONFÉRENCE DE GEORGES PENCREAC’H : ITER PICTORIS Guérande, 11 octobre 2022, Guérande. CONFÉRENCE DE GEORGES PENCREAC’H : ITER PICTORIS

2 Avenue Anne de Bretagne Centre culturel Athanor Salle Perceval Guérande Loire-Atlantique Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

2022-10-11 18:00:00 – 2022-10-11 19:30:00

Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

Guérande

Loire-Atlantique À l’occasion de l’exposition Iter Pictoris présentée du 1er au 29 octobre à Athanor, Georges Pencreac’h proposera une conférence introduisant les oeuvres qu’il expose. Au milieu de ses oeuvres, il nous invitera à un voyage dans ses références et sources d’inspiration. Un intermède musical ponctuera cette soirée.

Georges Pencreac’h est né en 1941 à Sizun dans le Finistère. Il obtient à Strasbourg en 1956 le diplôme d’architecte. Entre 1967 et 1972, il participe aux études de la Ville nouvelle de Cergy-Pontoise et y réalise sa première oeuvre, l’école des Maradas, qui reçoit en 1974 le prix de l’Equerre d’Argent. À la même époque, il conçoit le centre culturel et administratif de la Ville nouvelle qui sera achevé en 1979. Après de nombreuses réalisations signées dans les domaines de l’habitat social et des équipements publics, il se consacre depuis 2007 à son activité de plasticien. Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Salle Perceval Adresse Guérande Loire-Atlantique Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Ville Guérande lieuville Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Departement Loire-Atlantique

Guérande Salle Perceval Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

CONFÉRENCE DE GEORGES PENCREAC’H : ITER PICTORIS Guérande 2022-10-11 was last modified: by CONFÉRENCE DE GEORGES PENCREAC’H : ITER PICTORIS Guérande Guérande Salle Perceval 11 octobre 2022 2 Avenue Anne de Bretagne Centre culturel Athanor Salle Perceval Guérande Loire-Atlantique Guérande Loire-Atlantique

Guérande Loire-Atlantique