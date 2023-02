Conférence de Georges Passerat « Les Cathares en Agenais » salle des fêtes Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut Catégories d’Évènement: Laroque-Timbaut

Conférence de Georges Passerat « Les Cathares en Agenais » salle des fêtes, 16 février 2023, Laroque-Timbaut

2023-02-16 14:30:00 – 2023-02-16 16:30:00

EUR 3 3 Cette conférence sera donnée par l'Abbé Georges Passerat, professeur honoraire de l'Institut Catholique de Toulouse, titulaire d'un doctorat en Théologie et d'une maîtrise en Histoire.

Il préside actuellement la Société Archéologique et Historique du Tarn-et-Garonne.

+33 6 83 93 38 40

