Conférence : « De Gaulle et les grands personnages » par Eric Branca Touques, 16 décembre 2022, Touques.

Conférence : « De Gaulle et les grands personnages » par Eric Branca

Avenue Charles de Gaulle Salle des fêtes Touques Calvados Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle

2022-12-16 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-16 20:00:00 20:00:00

Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle

Touques

Calvados

Touques

Touques poursuit son cycle de conférences sous le patronage de Vladimir Fedorovski.

Charles de Gaulle fut un personnage hors normes dans une époque qui n’en était pas avare. Qu’ils soient dictateurs (Hitler, Staline, Tito, Franco, Mao, Nasser), chefs d’Etat ou de gouvernements démocratiques (Churchill, Roosevelt, Kennedy), leaders d’Etats nouveaux (Ben Gourion, Houphouët-Boigny) ou partenaires privilégiés (Adenauer, Nixon), tous ont entretenu des rapports singuliers – allant de l’amitié sincère à la franche exécration – avec le chef de la France libre devenu le premier Président de la Ve République. A ses côtés, contre lui ou malgré lui, chacun aura illustré, pour le meilleur et pour le pire, sa formule du Fil de l’épée : « On ne fait rien sans les grands hommes et ceux-ci le sont pour l’avoir voulu. »

Pour la première fois, Eric Branca les met en scène dans quatorze chapitres. Si les rapports exécrables du Général avec Roosevelt et ceux, éruptifs, entretenus avec Churchill, ne sont plus un secret, les douze autres duos (et souvent duels) demeuraient pour l’essentiel dans l’ombre en dépit de leur importance pour la petite comme pour la grande Histoire.

Récits de rencontres au sommet, échanges de lettres, manoeuvres diplomatiques et jugements respectifs (souvent sévères) émaillent des récits nourris aux meilleures sources, du récit surréaliste de la rencontre avec Staline au dernier grand projet avorté de voyage dans la Chine de Mao.

Eric Branca, historien et journaliste est l’auteur de nombreux ouvrages de référence dont le très remarqué « L’ami américain, Washington contre de Gaulle, 1940-1969 » (Perrin, 2017), qui vient d’être réédité en poche aux éditions Tempus.

Touques poursuit son cycle de conférences sous le patronage de Vladimir Fedorovski.

Charles de Gaulle fut un personnage hors normes dans une époque qui n’en était pas avare. Qu’ils soient dictateurs (Hitler, Staline, Tito, Franco, Mao, Nasser), chefs d’Etat ou de gouvernements démocratiques (Churchill, Roosevelt, Kennedy), leaders d’Etats nouveaux (Ben Gourion, Houphouët-Boigny) ou partenaires privilégiés (Adenauer, Nixon), tous ont entretenu des rapports singuliers – allant de l’amitié sincère à la franche exécration – avec le chef de la France libre devenu le premier Président de la Ve République. A ses côtés, contre lui ou malgré lui, chacun aura illustré, pour le meilleur et pour le pire, sa formule du Fil de l’épée : « On ne fait rien sans les grands hommes et ceux-ci le sont pour l’avoir voulu. »

Pour la première fois, Eric Branca les met en scène dans quatorze chapitres. Si les rapports exécrables du Général avec Roosevelt et ceux, éruptifs, entretenus avec Churchill, ne sont plus un secret, les douze autres duos (et souvent duels) demeuraient pour l’essentiel dans l’ombre en dépit de leur importance pour la petite comme pour la grande Histoire.

Récits de rencontres au sommet, échanges de lettres, manoeuvres diplomatiques et jugements respectifs (souvent sévères) émaillent des récits nourris aux meilleures sources, du récit surréaliste de la rencontre avec Staline au dernier grand projet avorté de voyage dans la Chine de Mao.

Eric Branca, historien et journaliste est l’auteur de nombreux ouvrages de référence dont le très remarqué « L’ami américain, Washington contre de Gaulle, 1940-1969 » (Perrin, 2017), qui vient d’être réédité en poche aux éditions Tempus.

animation@mairiedetouques.fr +33 2 61 00 80 04 http://www.mairiedetouques.fr/

Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle Touques

dernière mise à jour : 2022-11-22 par