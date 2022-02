Conférence “De Gaulle et l’Algérie” Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Conférence “De Gaulle et l’Algérie” Aumale, 25 mars 2022, Aumale. Conférence “De Gaulle et l’Algérie” Cinéma le Chantecler 5 Rue Jean Moulin Aumale

2022-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-25 23:20:00 23:20:00 Cinéma le Chantecler 5 Rue Jean Moulin

Aumale Seine-Maritime Aumale Après une pause forcée, samedi 26 Mars, le Salon du livre d’Aumale sera de retour pour le plus grand plaisir de tous à la Halle au Beurre* de 9h à 13h et de 14h à 18h

Entrée gratuite (tous auteurs) en partenariat avec les écoles. La veille aura lieu une conférence au cinéma Chantecler sur le thème “De Gaulle et l’Algérie” animée par Bernard PHAN, historien.

Rendez-vous à 20h30 – Ouverte à tous

Adresse du cinéma : 5 rue Jean Moulin

Infos : 06 64 24 63 18

Suivez la Page Facebook officielle du salon – www.facebook.com/Salon-Du-Livre-Daumale

Pass Vaccinal obligatoire Après une pause forcée, samedi 26 Mars, le Salon du livre d’Aumale sera de retour pour le plus grand plaisir de tous à la Halle au Beurre* de 9h à 13h et de 14h à 18h

Entrée gratuite (tous auteurs) en partenariat avec les écoles. La veille aura… +33 2 35 17 42 62 Après une pause forcée, samedi 26 Mars, le Salon du livre d’Aumale sera de retour pour le plus grand plaisir de tous à la Halle au Beurre* de 9h à 13h et de 14h à 18h

Entrée gratuite (tous auteurs) en partenariat avec les écoles. La veille aura lieu une conférence au cinéma Chantecler sur le thème “De Gaulle et l’Algérie” animée par Bernard PHAN, historien.

Rendez-vous à 20h30 – Ouverte à tous

Adresse du cinéma : 5 rue Jean Moulin

Infos : 06 64 24 63 18

Suivez la Page Facebook officielle du salon – www.facebook.com/Salon-Du-Livre-Daumale

Pass Vaccinal obligatoire Cinéma le Chantecler 5 Rue Jean Moulin Aumale

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aumale, Seine-Maritime Autres Lieu Aumale Adresse Cinéma le Chantecler 5 Rue Jean Moulin Ville Aumale lieuville Cinéma le Chantecler 5 Rue Jean Moulin Aumale Departement Seine-Maritime

Aumale Aumale Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aumale/

Conférence “De Gaulle et l’Algérie” Aumale 2022-03-25 was last modified: by Conférence “De Gaulle et l’Algérie” Aumale Aumale 25 mars 2022 Aumale seine-maritime

Aumale Seine-Maritime