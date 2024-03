Conférence de Gaëlle Cordier sur le rapport entre art et sport à l’époque antique Archéo’site Les Rues-des-Vignes, samedi 20 avril 2024.

Joignez-vous à la conférence immersive animée par Gaëlle Cordier, explorant le rapport entre l’art et le sport à l’époque antique.

Cette présentation plongera les participants dans l’univers fascinant où ces deux domaines se croisent et se complètent. À travers des analyses approfondies et des exemples concrets, les participants découvriront comment les manifestations artistiques de l’Antiquité étaient intimement liées aux pratiques sportives de l’époque. Une occasion unique d’explorer les multiples facettes de la culture antique et de comprendre l’importance du sport dans l’art de cette période. Rejoignez cette soirée enrichissante où l’histoire et l’art se rencontrent !

Informations pratique :

Samedi 20 avril de 18 h – 19 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

