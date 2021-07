Madiran Madiran Hautes-Pyrénées, Madiran Conférence de Frédéric Pons Madiran Madiran Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Conférence de Frédéric Pons 2021-08-23 19:00:00 – 2021-08-23 Château de Perron 10 rue de Perron

Madiran Hautes-Pyrénées Madiran « ALEXANDRE SOLJENISTYNE, HÉRAUT DE LA LIBERTÉ » Célèbre écrivain russe dissident au régime soviétique, dont il révéla les pratiques dans son livre. L’Archipel du Goulag en 1973, Alexandre Soljenitsyne (1918-2008) demeure aujourd’hui encore une source de vérité et de courage, un combattant pour la liberté. Journaliste grand reporter, enseignant à l’école de Saint-Cyr et écrivain, Frédéric Pons est l’auteur de nombreux ouvrages géopolitiques de référence. Il a également écrit des œuvres romanesques, plusieurs fois primées, ayant pour cadre les Pyrénées et le Val d’Adour. Il dédicacera sur place quelques-uns de ses livres. Après la conférence, vous serez conviés à une dégustation-cocktail. isabelle@chateaudeperron.fr +33 6 86 52 27 06 dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

