Lalbenque Lot Lalbenque En occitan et en français, pour tout public – participation libre Conférence animée par Marc Lagaly, professeur d’occitan. cantarem46@gmail.com En occitan et en français, pour tout public – participation libre Micro conférence (2)

