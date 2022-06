Conférence de Frédéric Grillot « La cryptographie par chaos : des promesses de la physique aux réalités de l’ingénieur » Le Creusot, 28 juin 2022, Le Creusot.

Conférence de Frédéric Grillot « La cryptographie par chaos : des promesses de la physique aux réalités de l’ingénieur »

Château de la Verrerie Salle de conférences de l’Académie François Bourdon – Cour du Manège du Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire Salle de conférences de l’Académie François Bourdon – Cour du Manège du Château de la Verrerie Château de la Verrerie

2022-06-28 18:30:00 – 2022-06-23 21:00:00

Salle de conférences de l’Académie François Bourdon – Cour du Manège du Château de la Verrerie Château de la Verrerie

Le Creusot

Saône-et-Loire

Le Creusot

EUR L’augmentation des données transmises à travers le monde, la vulgarisation des échanges à caractères confidentiels, et plus globalement la numérisation de la société accentuent les risques pour l’Etat, les acteurs économiques et les citoyens. Cette notion de confidentialité s’est très largement étendue à partir d’un domaine qui ne concernait initialement que la diplomatie, l’armée ou les gouvernements. Crypter l’information est aujourd’hui devenu nécessaire à chaque individu en raison de la banalisation des échanges d’informations sur les grands réseaux de communications (Internet). Cette confe´rence a pour objectif d’expliquer la cryptographie par chaos exploitant la lumiere. Cette technique constitue une méthode matérielle et non logicielle qui s’appuie sur des principes issus de la théorie de chaos. Nous verrons comment la lumière y joue un ro^le clef. La conference s’adresse aussi bien au grand public, aux e´tudiants, aux enseignants, ainsi qu’a` toute personne le´gitimement curieuse de connai^tre les principes et de comprendre le fonctionnement de cette technologie qui sous-tend la sécurisation des syste`mes et des grands re´seaux de communications qui nous connectent et interconnectent de plus en plus les objets qui nous entourent.

*Frédéric GRILLOT travaille au sein du Laboratoire de Traitement et Communication de l’Information (LTCI)

president@afbourdon.com +33 3 85 80 81 51 https://www.afbourdon.com/

L’augmentation des données transmises à travers le monde, la vulgarisation des échanges à caractères confidentiels, et plus globalement la numérisation de la société accentuent les risques pour l’Etat, les acteurs économiques et les citoyens. Cette notion de confidentialité s’est très largement étendue à partir d’un domaine qui ne concernait initialement que la diplomatie, l’armée ou les gouvernements. Crypter l’information est aujourd’hui devenu nécessaire à chaque individu en raison de la banalisation des échanges d’informations sur les grands réseaux de communications (Internet). Cette confe´rence a pour objectif d’expliquer la cryptographie par chaos exploitant la lumiere. Cette technique constitue une méthode matérielle et non logicielle qui s’appuie sur des principes issus de la théorie de chaos. Nous verrons comment la lumière y joue un ro^le clef. La conference s’adresse aussi bien au grand public, aux e´tudiants, aux enseignants, ainsi qu’a` toute personne le´gitimement curieuse de connai^tre les principes et de comprendre le fonctionnement de cette technologie qui sous-tend la sécurisation des syste`mes et des grands re´seaux de communications qui nous connectent et interconnectent de plus en plus les objets qui nous entourent.

*Frédéric GRILLOT travaille au sein du Laboratoire de Traitement et Communication de l’Information (LTCI)

Salle de conférences de l’Académie François Bourdon – Cour du Manège du Château de la Verrerie Château de la Verrerie Le Creusot

dernière mise à jour : 2022-06-23 par