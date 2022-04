Conférence de François Asselin Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement, le jeudi 7 avril à 20:15

Jeudi 7 avril à 20h15 à la crypte « les circonstances du miracle de Saumur », rencontre avec François Asselin, chef de l’entreprise de Charles, le miraculé ayant permis la canonisation du Père de Foucauld. Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement 20 rue Cortambert 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

2022-04-07T20:15:00 2022-04-07T21:30:00

