Conférence de Francine Behar Cohen Environnement lumineux et santé visuelle Rouen, jeudi 22 février 2024.

Découvrez l’impact de la lumière sur nos yeux avec Francine Behar-Cohen

Notre monde évolue avec de nouvelles sources lumineuses et des écrans omniprésents. Mais quel est l’impact sur notre vue et l’environnement ? Découvrez comment les changements dans notre environnement lumineux impactent notre santé visuelle, les conséquences pour nos yeux et les liens entre ces changements et les épidémies mondiales de myopie ou de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

Conférence gratuite sur inscription

Lieu Hôtel de Région de Rouen

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22 21:30:00

5 rue Robert Schuman

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie forum@scienceaction.asso.fr

