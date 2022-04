Conférence de Florent Mazzoleni sur l’Éthio Jazz Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Conférence de Florent Mazzoleni sur l’Éthio Jazz Niort, 16 avril 2022, Niort. Conférence de Florent Mazzoleni sur l’Éthio Jazz Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort

2022-04-16 – 2022-04-16 Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main

Niort Deux-Sèvres EUR Dans le cadre du spectacle Kutu au Moulin du Roc, la médiathèque Pierre-Moinot invite Florent Mazzoleni pour une conférence autour de l’éthio-jazz, courant musical né en Ethiopie à la fin des années 1950. Dans le cadre du spectacle Kutu au Moulin du Roc, la médiathèque Pierre-Moinot invite Florent Mazzoleni pour une conférence autour de l’éthio-jazz, courant musical né en Ethiopie à la fin des années 1950. +33 5 49 78 70 71 Dans le cadre du spectacle Kutu au Moulin du Roc, la médiathèque Pierre-Moinot invite Florent Mazzoleni pour une conférence autour de l’éthio-jazz, courant musical né en Ethiopie à la fin des années 1950. PIXABAY

Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort

dernière mise à jour : 2022-04-10 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Ville Niort lieuville Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Conférence de Florent Mazzoleni sur l’Éthio Jazz Niort 2022-04-16 was last modified: by Conférence de Florent Mazzoleni sur l’Éthio Jazz Niort Niort 16 avril 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres