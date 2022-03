Conférence de fin d’exposition “Quand flamboyait la Toison d’Or” Beaune, 31 mars 2022, Beaune.

Conférence de fin d’exposition “Quand flamboyait la Toison d’Or” Salle des Pauvres de l’Hôtel-Dieu de Beaune Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

2022-03-31 18:30:00 – 2022-03-31 20:30:00 Salle des Pauvres de l’Hôtel-Dieu de Beaune Rue de l’Hôtel-Dieu

Beaune Côte-d’Or

EUR 0 0 Historien belge conquis par les ducs de Bourgogne, Bart van Loo vient clôturer l’exposition “Quand flamboyait la Toison d’Or” par une conférence haute en couleur, suivie d’une dédicace.

le 31 mars sonne la fin de l’exposition consacrée aux ducs de Bourgogne et donne rendez-vous au public avec Bart van Loo, le temps d’une conférence ou l’historien belge, particulièrement attaché à la Bourgogne, fera revivre avec fougue et passion un pan de l’histoire de notre région.

la conférence, suivie d’une dédicace, est annoncée dans un lieu prestigieux et chargé d’histoire: la salle des Pôvres du musée de l’Hôtel Dieu.

Conteur hors pair, Bart van Loo est un auteur médiatisé connu pour son ouvrage “les Téméraires- Quand la Bourgogne défiait l’Europe”.

Le public est attendu nombreux le 31 mars de 18h30 à 20h30. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles, sur inscription.

Ainsi s’annonce le finissage d’une exposition d’envergure internationale qui se déploie depuis le mois de décembre dans 3 lieux emblématiques de la ville de Beaune: le musée de l’Hôtel-Dieu, la Porte Marie de Bourgogne et l’Hôtel des Ducs – Musée des Vins de Bourgogne.

Jusqu’à cette date finale du 31 mars, le public est invité à venir découvrir ou redécouvrir l’exposition “Quand flamboyait la Toison d’Or- Le Bon, Le Téméraire et le chancelier”. Les 3 sites sont ouverts tous les jours.

