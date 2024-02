Conférence de Fabrice Grenard Saint-Connan, dimanche 26 mai 2024.

Conférence de Fabrice Grenard Saint-Connan Côtes-d’Armor

Conférence de Fabrice Grenard

« Vivre et survivre en France au temps des restrictions et du marché noir (1940-19149) »

Pendant 10 ans, de l’instauration des premières mesures de rationnement lors de la drôle de guerre jusqu’à leur suppression définitive en 1949, les Français et les Françaises ont vécu à l’heure des restrictions, des trafics en tout genre et du marché noir. Les questions liées au ravitaillement ont constitué au cours de la période la principale préoccupation d’une société confrontée à une situation de pénuries sans précédent pour l’époque contemporaine. Quelles ont été les conséquences de ces pénuries ? Quelles catégories ont été les plus exposées ? Quelles ont été les stratégies développées pour y faire face ? Quels ont été les impacts politiques du ravitaillement tout au long de la période ? C’est à ces différentes questions que tentera de répondre la conférence.

Réservation conseillée.

Org Musée de la Résistance en Argoat .

Musée de la Résistance en Argoat

Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne etangneuf.asso@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26



L’événement Conférence de Fabrice Grenard Saint-Connan a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de tourisme du Kreiz Breizh