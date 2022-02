Conférence de F.Vallin « 1870-1930, le tournant du siècle. La guerre et la poésie : vers une esthétique de la grimace » Chermizy-Ailles Chermizy-Ailles Catégories d’évènement: Aisne

Chermizy-Ailles

Conférence de F.Vallin « 1870-1930, le tournant du siècle. La guerre et la poésie : vers une esthétique de la grimace » Chermizy-Ailles, 11 mars 2022, Chermizy-Ailles. Conférence de F.Vallin « 1870-1930, le tournant du siècle. La guerre et la poésie : vers une esthétique de la grimace » Chermizy-Ailles

2022-03-11 17:00:00 – 2022-03-11 18:00:00

Chermizy-Ailles Aisne Chermizy-Ailles La Guerre inspire la poésie et devient un de ses sujets de prédilection. Victor Hugo, Rimbaud, Apollinaire et tant d’autres se sont emparés de la guerre pour la dénoncer, la rendre ridicule ou sublime parfois… Durant une heure, Frédéric Vallin viendra vous parler de la poésie et de l’intérêt tout particulier des poètes pour la guerre. La Guerre inspire la poésie et devient un de ses sujets de prédilection. Victor Hugo, Rimbaud, Apollinaire et tant d’autres se sont emparés de la guerre pour la dénoncer, la rendre ridicule ou sublime parfois… Durant une heure, Frédéric Vallin viendra vous parler de la poésie et de l’intérêt tout particulier des poètes pour la guerre. La Guerre inspire la poésie et devient un de ses sujets de prédilection. Victor Hugo, Rimbaud, Apollinaire et tant d’autres se sont emparés de la guerre pour la dénoncer, la rendre ridicule ou sublime parfois… Durant une heure, Frédéric Vallin viendra vous parler de la poésie et de l’intérêt tout particulier des poètes pour la guerre. TOUT DROIT RESERVE

Chermizy-Ailles

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chermizy-Ailles Autres Lieu Chermizy-Ailles Adresse Ville Chermizy-Ailles lieuville Chermizy-Ailles Departement Aisne

Chermizy-Ailles Chermizy-Ailles Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chermizy-ailles/

Conférence de F.Vallin « 1870-1930, le tournant du siècle. La guerre et la poésie : vers une esthétique de la grimace » Chermizy-Ailles 2022-03-11 was last modified: by Conférence de F.Vallin « 1870-1930, le tournant du siècle. La guerre et la poésie : vers une esthétique de la grimace » Chermizy-Ailles Chermizy-Ailles 11 mars 2022 Aisne Chermizy-Ailles

Chermizy-Ailles Aisne