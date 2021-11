Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Conférence de Dominique Bourg Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Conférence de Dominique Bourg Lannion, 24 novembre 2021, Lannion. Conférence de Dominique Bourg Parvis des Droits de l’Homme Carré magique Lannion

2021-11-24 – 2021-11-24 Parvis des Droits de l’Homme Carré magique

Homme de conviction, Dominique Bourg, philosophe de l'écologisation de la société, est notamment l'initiateur durant le confinement d'un texte collectif rassemblant 35 propositions pour un « retour sur Terre ».

Lieu: Parvis des Droits de l'Homme Carré magique, Lannion, Côtes-d'Armor