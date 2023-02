Conférence de Didier Helmstetter « Le potager du paresseux » Marlenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Dans le cadre de la Fête du Livre, la Médiathèque de Marlenheim accueillera Didier Helmstetter, agronome et auteur de trois livres autour du « Potager du paresseux » qui viendra vous expliquer sa méthode de jardinage sans effort ni travail du sol, sans engrais ni pesticides. L’auteur donnera de nombreux conseils pour démarrer un potager bio et répondra aux questions qui se posent.

Organisé par la Médiqthèque. Entrée libre. +33 3 88 87 69 37 Marlenheim

