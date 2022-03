Conférence de Denis Lefebvre Maison Agutte-Sembat Bonnières-sur-Seine Catégories d’évènement: Bonnières-sur-Seine

À l’occasion du centenaire du décès du couple Sembat, Denis Lefebvre tiendra une conférence dans la maison où naquit Marcel Sembat, hâvre de paix du couple mythique de la Belle époque. Évocation de la vie politique, journalistique de Marcel Sembat mais aussi de la passion que le couple se portât durant leur vie commune. Après la conférence, échange avec Denis Lefebvre et visite guidée de la Maison Agutte-Sembat jusqu’à 22H

Entrée libre, place limtitée

