Conférence de Deidi von Schaewen Frac Centre – Les Turbulences, 2 avril 2022, Orléans.

Conférence de Deidi von Schaewen

Frac Centre – Les Turbulences, le samedi 2 avril à 17:00

A Berlin, où elle est née en 1941, Deidi von Schaewen a étudié la peinture… et découvert la photographie. Après Barcelone et New York, elle a choisi de s’installer à Paris en 1974 et voyagé dans le monde entier. Photographe d’architecture, elle accomplit aussi une œuvre personnelle de plasticienne avec une obsession, celle de capter l’éphémère, les témoignages de nos civilisations urbaines et rurales en voie de disparition. Après _les Murs_, dès 1961, hautement inspirés par la destruction de sa ville natale, _les Echafaudages_, à partir de 1966, _les Trottoirs du Monde_, depuis 1977, elle a enchainé avec _les Plantes_ et _les Arbres Sacrés de l’Inde_ depuis 1990.

Gratuit, sans réservation

En écho à son œuvre exposée dans l’exposition « Paysages du Design, les créatrices au cœur du Domaine de Boisbuchet », Deidi von Schwaewen présentera son travail photographique lors d’une conférence.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T18:30:00