Gerde 65200 Gerde Dans le cadre de l’exposition KAZ (KHÁOS – AIONOVIÓS – ZÔDIAKÓS) « La régénération du Vivant » au Jardin Perché (65 – Asté), l’artiste plasticien Loïc Ploteau reçoit Daniel Pons, représentant du Syndicat Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel (SNUPFEN Solidaire) pour une journée dédiée à la lecture du paysage forestier.

En partenariat avec l’Assemblée Locale de Gerde

Planning :

– De 10h à 12h : Marche au départ de Gerde

– De 12h à 14h : Pique-Nique au Bernadaus

– De 14h à 16h : Marche jusqu'au Jardin Perché et visite de l'exposition

