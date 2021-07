Conférence « De Compiègne à pierrefonds, les Séries en excursion » Pierrefonds, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Pierrefonds.

Conférence « De Compiègne à pierrefonds, les Séries en excursion » 2021-07-10 – 2021-07-10

Pierrefonds Oise Pierrefonds

16 16 Par Nicolas Personne, historien et auteur spécialiste du Second Empire et des demeures impériales

Durant tout le Second Empire, Napoléon III et Eugénie réunissent chaque automne à Compiègne la fine fleur de la sphère aristocratique, diplomatique, culturelle et gouvernementale lors de séjours qui sont passés à la postérité sous le nom de « Séries ». Pour occuper ces invités choisis et choyés dans cette demeure, où tout est proposé et rien n’est imposé, l’excursion à Pierrefonds devient bientôt une activité favorite, au même titre que les parties de chasse en forêt, le tir à l’arc dans le parc ou encore les charades dans les salons. Ainsi, pendant près de vingt ans, l’entourage impérial sera le témoin de l’évolution de la ruine romantique vers l’ambitieuse résidence-musée, favorisant un dialogue inattendu entre le palais de Gabriel et le château de Viollet-Le-Duc.

Réservation obligatoire !

Billetterie en ligne sur https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx?anchor=tarif

+33 3 44 42 72 72

Par Nicolas Personne, historien et auteur spécialiste du Second Empire et des demeures impériales

Durant tout le Second Empire, Napoléon III et Eugénie réunissent chaque automne à Compiègne la fine fleur de la sphère aristocratique, diplomatique, culturelle et gouvernementale lors de séjours qui sont passés à la postérité sous le nom de « Séries ». Pour occuper ces invités choisis et choyés dans cette demeure, où tout est proposé et rien n’est imposé, l’excursion à Pierrefonds devient bientôt une activité favorite, au même titre que les parties de chasse en forêt, le tir à l’arc dans le parc ou encore les charades dans les salons. Ainsi, pendant près de vingt ans, l’entourage impérial sera le témoin de l’évolution de la ruine romantique vers l’ambitieuse résidence-musée, favorisant un dialogue inattendu entre le palais de Gabriel et le château de Viollet-Le-Duc.

Réservation obligatoire !

Billetterie en ligne sur https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx?anchor=tarif

CMN

dernière mise à jour : 2021-07-05 par