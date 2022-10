Conférence de clôture Stefan Zweig, un écrivain dans la tourmente

Stefan Zweig, un écrivain dans la tourmente

Pierre Vallaud présentera la figure de Stefan Zweig, viennois cosmopolite admirateur de l’Allemagne, juif mais distancié, pacifiste après avoir été nationaliste, exilé de luxe peu impliqué dans l’antinazisme, optimiste désespéré… le nazisme lui interdit d’être ce qu’il était fondamentalement, Allemand, juif et écrivain. Il en mourra.

Éditeur, historien spécialiste du XXe siècle, expert en relations internationales, Pierre Vallaud est l’auteur de nombreux ouvrages de référence.

À l’issue de la séance, Pierre Vallaud dédicacera son dernier ouvrage Stefan Zweig, l’impossible renoncement. En partenariat avec la librairie la Rêverie.

Gratuit sur inscription : 05.58.51.34.04 /

