Ronchamp Haute-Saône Le samedi 2 octobre à 18h30, venez assister à la conférence de Claude Maisonnier “La Chapelle de Ronchamp, naissance d’un chef d’œuvre”. Chaque pèlerin qui se rend à la Chapelle Notre Dame du Haut, chaque visiteur de la Chapelle de Ronchamp se demande ” Mais comment le Corbusier a-t-il pu concevoir cette Chapelle?”

Il n’y a pas de réponse absolue à cette question qui concerne l’intimité de la pensée du créateur. Cependant, les archives de la Fondation Le Corbusier parlent si on s’y intéresse de près. Et les souvenirs d’André Maisonnier racontés à son fils, Claude, mettent sur la voie de la compréhension des étapes successives de la longue élaboration du projet.

Car, en effet, c'est bien du projet qu'il s'agira lors de cette conférence de Claude Maisonnier, depuis les fulgurantes des premières esquisses jusqu'aux phases successives des rendus des dessins qui ont fait avancer la conception au gré des nombreuses et si importantes corrections de l'architecte. La question des sources d'inspiration sera abordée pour éclairer ce qui a fait de cette œuvre architecturale majeure du 20ème siècle, un véritable lieu culte dédié à Marie. Entrée Libre.

