CONFÉRENCE DE CLAIRE TORREILLES Nissan-lez-Enserune, vendredi 1 mars 2024.

CONFÉRENCE DE CLAIRE TORREILLES Nissan-lez-Enserune Hérault

La conférence incontournable de Claire Torreilles sur Émile Barthe et le théâtre d’oc populaire, le vendredi 1er mars à 18h dans la salle Balayé. Ce rendez-vous marquera le début d’un cycle de manifestations consacrées à cet écrivain nissanais et sa contribution au patrimoine théâtral occitan. Une soirée organisée par Les Amis de Nissan à ne pas manquer !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:00:00

fin : 2024-03-01

17 Avenue de Lespignan

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie adn34440@gmail.com

