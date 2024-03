Conférence de Claire Pelissier « Cycles de l’eau et protection de la Ressource en eau » à Montmorillon avec l’Écomusée et ses partenaires Maison des services Montmorillon, jeudi 4 avril 2024.

Conférence de Claire Pelissier « Cycles de l’eau et protection de la Ressource en eau » à Montmorillon à la Maison des Services ce 3 avril à 14h30 avec l’Écomusée et ses partenaires. Claire Pelissier est chargée de projets protection des hydrosystèmes à Eaux de Vienne.

Cette animation est liée au projet « l’eau et les hommes entre Vienne et Gartempe« , soutenu dans le programme CSTI de la Région Nouvelle Aquitaine et la communauté de Commune Vienne et Gartempe ainsi que l’Espace Mendès France

Maison des services 6 rue Daniel Cormier 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

