Conférence de Christine Michaud E2SE Caen, jeudi 14 mars 2024.

Conférence de Christine Michaud E2SE Caen Calvados

Et vous, qu’est-ce que vous attendez pour être heureux ?

Christine Michaud, Autrice Québécoise aux 15 best-sellers, vous aidera à y répondre !

Venez partager avec nous un moment d’échanges.. au programme de la Conférence :

Applications pratiques des enseignements de la psychologie positive et autres astuces créatives pour une existence heureuse.

La psychologie positive se définit comme l’étude des forces et du fonctionnement optimal des êtres humains, des organisations et des sociétés. Une personne épanouie qui développe son potentiel perso et pro œuvre pour son bonheur.. Pour y arriver, il existe plusieurs pistes de réflexions et d’actions.

Qui est Christine Michaud,

Conférencière et autrice de 15 best-sellers, Christine Michaud retransmet les enseignements de la psychologie positive en les combinant à des notions philosophiques au sein des entreprises et des associations ainsi que pour le grand public. Elle est également experte pour l’APM (Association Progrès Management) et professeure à la Paris School of Business Alumni.

Christine est également chroniqueuse et animatrice à la télévision depuis plus de 25 ans.

Conférence suivi d’un cocktail et d’un moment d’échange avec Christine…cerise sur le gâteau, vous pourrez tester quelques pratiques bien-être.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:00:00

fin : 2024-03-14 20:30:00

E2SE 4 rue des Mouettes

Caen 14000 Calvados Normandie amandine@mai-be.fr

