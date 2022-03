Conférence de choses – François Gremaud, Pierre Mifsud Besançon, 3 avril 2022, Besançon.

3 3 EUR Et si une encyclopédie pouvait devenir spectacle ?

Comment rendre dicible et audible, dans une durée donnée, un texte qui a pour principe de ne pas être lisible de façon linéaire ? Prenant pour point de départ une page de Wikipedia, le metteur en scène François Gremaud et le comédien Pierre Mifsud ont suivi le fil qui peut mener d’un sujet à un autre d’un simple clic et faire acquérir les savoirs les plus disparates. On passe ainsi, au gré d’une navigation presque aléatoire où la curiosité est la seule boussole, de la métaphysique à l’automobile, de la reine Margot au bonbon Haribo, du talon d’Achille aux langues maya, du coelacanthe à sainte Radegonde de Poitiers, chaque sujet donnant lieu à de savoureux récits. Seul en scène, le comédien-conférencier expose ainsi les structures de la pensée humaine, jusqu’à ce qu’une minuterie l’arrête. Entre comique loufoque de la digression et plaisir pur de la connaissance, dans l’ivresse de la durée et la virtuosité de la performance, Conférence de choses propose une déambulation ludique dans le labyrinthe incongru du gai savoir participatif.

Spectacle programmé et accueilli en partenariat avec Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon

