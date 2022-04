Conférence de carême Eglise Saint Merry Paris Catégorie d’évènement: Paris

Eglise Saint Merry, le samedi 2 avril à 15:30

Afin de marcher ensemble vers Pâques, la paroisse Saint-Merry et la Communauté de Sant’Egidio vous proposent chaque samedi de carême 2022 une conférence à 15h30. Chaque conférence sera précédée à 15h d’une prière animée par les Jeunes pour la paix. La cinquième rencontre proposera une réflexion sur le thème de l’« Eglise en sortie » proposée par le pape François. A partir d’une présentation de la théologie pastorale populaire argentine inspiratrice de François, Vincent Picard présentera les enjeux missionnaires et sociétaux de ce « pas ensemble » que

entrée libre

Le pas de l’être ensemble Eglise Saint Merry 78 rue Saint Martin – 75004 paris Paris Quartier Saint-Merri

