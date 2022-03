CONFÉRENCE DE CARÊME Eglise Saint Merry Paris Catégorie d’évènement: Paris

Afin de marcher ensemble vers Pâques, la paroisse Saint-Merry et la Communauté de Sant’Egidio vous proposent chaque samedi de carême 2022 une conférence à 15h30. Chaque conférence sera précédée à 15h d’une prière animée par les Jeunes pour la paix. La troisième rencontre accueillera Jean-Dominique Durand, historien des religions. Il nous parlera de l’importance du dialogue interreligieux et des rencontres internationales des leaders religieux dans l’esprit d’Assise pour la construction de la paix.

Entrée libre

Le pas de la paix » avec Pr Jean-Dominique Durand, historien des religions
Eglise Saint Merry
76 rue de la Verrerie 75004 Paris

Eglise Saint Merry
Adresse 76 rue de la Verrerie 75004 Paris

