Conférence proposées par les curés du doyenné et Sœur Marie Antoine, moniale des Fraternités Monastiques de Jérusalem. Jeudi 14 mars à 20h30 à Notre-Dame des Blancs Manteaux par le Père Olivier de Cagny Jeudi 21 mars à 20h30 à Saint-Denys du Saint Sacrement par Sœur Marie Antoine Jeudi 28 mars à 20h30 à Saint-Paul Saint-Louis par le Père le Père Roger Tardy Jeudi 4 avril à 20h30 à Saint-Gervais Saint-Protais par le Père Vivarès Mercredi 10 avril à 20h30 au Club Saint-Vincent des îles (23 quai d’Anjou, 75004) par le Père Benoît-Marie Roque Sur le thème « La sauvegarde de la planète, notre maison commune ». Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 12 rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

2019-03-14T20:30:00 2019-03-14T22:00:00

